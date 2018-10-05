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Индонезия откладывает закупку у РФ истребителей из-за риска попасть под санкции

Су-35
06:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Индонезия остановила закупку российских Су-35.

Индонезия откладывает покупку российских истребителей Су-35 из-за санкций, которые могут быть наложены на страну за сотрудничество с "Рособоронэкспортом".

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на "Коммерсантъ".

Ограничительные меры, которые США готовы ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), сказались на сроках поставок Индонезии российских истребителей Су-35.

Как отмечает издание, в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

О сложностях, возникших с реализацией индонезийского контракта, рассказали два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности и подтвердил источник, близкий к аппарату правительства.

По их словам, договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена. Это связано с санкциями CAATSA, которые могут быть наложены за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" как на Индонезию, так и на контрагентов спецэкспортера российских вооружений.

"Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации",— заявил один из собеседников издания.

В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по ВТС от официальных комментариев воздержались.

Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, став вторым иностранным заказчиком истребителя данного типа (первое экспортное соглашение на 24 машины общей стоимостью свыше $2 млрд было подписано в ноябре 2015 года с Китаем).

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Новости мира, Индонезия, Россия, Санкции, Су-35.
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