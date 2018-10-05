Еще один бывший президент Южной Кореи угодил в тюрьму за взяточничество

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак приговорен к 15 годам лишения свободы за взяточничество. Бывшего южнокорейского главу, который занимал пост президента с 2008 по 2013 год, обвиняют в том, что он получил около $10 млн в виде взяток от различных компаний, в том числе Samsung. Об этом сообщает Reuters.

Сам Ли Мён Бак отвергает предъявленные ему обвинения. Ли Мён Бак стал уже четвертым президентом Южной Кореи, который отправился в тюрьму. Ранее экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, преемнице Ли Мён Бака, увеличили срок заключения до 25 лет.

Как сообщалось ранее, высший суд Южной Кореи продлил срок тюремного заключения с 24 до 25 лет, а также увеличил сумму штрафа с $16 млн до $18 млн экс-президенту страны Пак Кын Хе. В апреле текущего года Пак Кын Хе была приговорена судом к 24 года заключения по обвинению в коррупции, злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны.