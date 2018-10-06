Трамп и Ким Чен Ын готовятся ко второй встрече

Администрация США, возможно, объявит о дате и месте второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына после визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян. Такую возможность не исключил в пятницу сам шеф американской дипломатии в беседе с журналистами, передает УНН.

Ему был задан вопрос, определены ли дата и место встречи. "Дата и место пока не утверждены", — сообщил М. Помпео. Тем не менее он ответил "да" на вопрос о том, могут ли они быть определены после его визита в Пхеньян. "Вместе с тем я полагаю, что еще будет процесс утверждения, сложный процесс, который включает и логистику — и это не получится решить за несколько часов после того, как мы вернемся", — добавил он.

Как заявила во вторник пресс-служба Госдепартамента, Помпео посетит Пхеньян 7 октября. Администрация США исходит из того, что лидер КНДР примет главу американской дипломатии. В настоящее время, согласно заявлениям американского правительства, идет подготовка второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.