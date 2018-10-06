Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4565791-zemletryasenie-v-indonezii-1649-zhertv.html
Землетрясение в Индонезии: 1649 жертв
23:45 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
Новости мира: На данный момент количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 1649 человек, еще 265 считаются без вести пропавшими.
Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1649 человек, сообщают в субботу западные СМИ. Кроме того, по меньшей мере 265 человек числятся пропавшими без вести, и местные экстренные службы не исключают, что это число вырастет.
В субботу в Индонезию прибыл самолет сил самообороны Японии, доставивший в наиболее пострадавший от удара стихии город Палу медикаменты и переносные генераторы. На месте работает более 82 тыс. человек: сотрудники экстренных служб, военные, волонтеры. Землетрясение на Сулавеси произошло более недели назад. Затем последовало цунами.
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