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Землетрясение в Индонезии: 1649 жертв

Землетрясение в Индонезии
23:45 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: На данный момент количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 1649 человек, еще 265 считаются без вести пропавшими.

Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1649 человек, сообщают в субботу западные СМИ. Кроме того, по меньшей мере 265 человек числятся пропавшими без вести, и местные экстренные службы не исключают, что это число вырастет.

В субботу в Индонезию прибыл самолет сил самообороны Японии, доставивший в наиболее пострадавший от удара стихии город Палу медикаменты и переносные генераторы. На месте работает более 82 тыс. человек: сотрудники экстренных служб, военные, волонтеры. Землетрясение на Сулавеси произошло более недели назад. Затем последовало цунами.

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Новости мира, Жертвы, Землетрясение, Индонезия, Спасатели, Цунами.
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