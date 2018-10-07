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Главу Интерпола подозревают в коррупции

Мэн Хунвей
00:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Президент Интерпола Мэн Хунвей, задержанный китайскими правоохранителями, подозревается в коррупционных действиях.

Власти Китая подозревают президента Интерпола, гражданина этой страны Мэн Хунвея в коррупции. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien, ссылаясь на "данные, совпадающие, полученные из целого ряда источников", передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Газета выдвигает предположение, что, возможно, в вину Мэн Хунвэю будет поставлено "незаконное содействие в получении контрактов на услуги одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности". В то же время газета отмечает, что "целый ряд надежных источников во Франции задается вопросом, не идет ли речь об отстранении от власти Мэн Хунвэя (избранного президентом Интерпола в конце 2016 года) под предлогом проведения кампании по борьбе с коррупцией в Китае".

Ранее в пятницу китайская газета South China Morning Post сообщила, что, по имеющимся у ее журналистов данным, Мэн Хунвэй находится в КНР под следствием. По информации издания, президента Интерпола увезли на допрос сразу по прилете в Китай 29 сентября. Информации о том, где он находится в настоящее время и какие были основания для допроса, не приводится. Также по данным радиостанции Europe1, супруга Мэн Хунвэя, которая в настоящее время проживает вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола, уже дала показания следователям. В то же время она сообщила, что подвергается запугиванию по телефону, причем звонящие ей говорят по-китайски. По данным газеты Le Monde, супруга Мэн Хунвэя обратилась к французским властям с просьбой о защите, и та была ей предоставлена. Вчера стало известно, что пропавшего главу Интерпола задержали дисциплинарные органы Китая.

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Новости мира, Арест, Интерпол, Китай, Коррупция, Мэн Хунвэй.
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