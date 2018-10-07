Помпео и Абэ обсудили денуклеаризацию КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Токио обсудили координацию действий двух сторон по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном в субботу. М.Помпео пообещал С.Абэ держать в курсе японскую сторону относительно подвижек процесса денуклеаризации. Японский премьер, в свою очередь, поблагодарил американского госсекретаря за то, что его визит в Токио был совершен в преддверии переговоров в Пхеньяне.

"Для нас важно знать ваше мнение перед моей поездкой в Пхеньян, чтобы убедиться, что мы придерживаемся полного единства в позиции в том, что касается баллистической программы и программы химического и биологического оружия", - заявил М.Помпео.

"Я высоко ценю то, что вы решили посетить Японию непосредственно перед вашим запланированным визитом в Северную Корею в этот раз. Пользуясь этой возможностью, я бы хотел с вами полной координации по нашей политике в отношении Северной Кореи, проблем ядерной и баллистической программ, вопросу удерживаемых в КНДР (японцев)", - сказал С.Абэ. Кроме того, М.Помпео провел переговоры с главой МИД Японии Таро Коно.

"Они вновь подтвердили нашу приверженность к окончательной, полной и подлежащей проверке денуклеаризацию КНДР, и также договорились, что давление (на Северную Корею) будет сохранено до денуклеаризации", - отмечается в заявлении Госдепартамента США. Также стороны подтвердили крепость американо-японского альянса и договорились продолжать тесную работу над общими вызовами в регионе. М.Помпео посетил в Японию в рамках азиатского турне. Он также планирует посетить КНДР, КНР и Южную Корею.