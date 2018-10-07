Китай арестовал "пропавшего" главу Интерпола

Китай подтвердил, что задержал президента Интерпола Мэна Хунвэя, который поехал в КНР в конце сентября и исчез.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Китай в воскресенье подтвердил задержание президента Интерпола Мэна Хунвэя, который также является заместителем министра по вопросам общественной безопасности Китая, по подозрению в нарушении закона", - говорится в сообщении.

По данным источников издания, Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае.

Как сообщалось, глава Интерпола исчез на прошлой неделе. Его жена и дети, с которыми он живет в Лионе, не смогли связаться с ним после того, как 29 сентября он отправился на родину в Китай.

Интерпол обратился к Китаю за разъяснениями относительно исчезновения своего главы.

Мэн Хунвэй был избран главой Интерпола в ноябре 2016 года.