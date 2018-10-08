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Новости: Ким Чен Ын уверен, что встреча с Трампом приведет к прогрессу в денуклеаризации
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Трампом приведет к прогрессу в денуклеаризации
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Ким Чен Ын уверен, что встреча с Трампом приведет к прогрессу в денуклеаризации

Майк Помпео и Ким Чен Ын
05:31 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Ким Чен Ын надеется на прогресс по денуклеаризации во время новой встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду, что его новая встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая может состояться в ближайшем будущем, приведет к значительному прогрессу в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как сообщило в понедельник северокорейское агентство ЦТАК, он заявил в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, информирует УНН.

"Верховный руководитель выразил уверенность, что на предстоящем втором саммите лидеров КНДР и США непременно будет осуществлен значительный прогресс в решении вопроса, представляющего интерес для всего мира, выдвинутого на первом саммите (денуклеаризация Корейского полуострова)", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидер КНДР выразил надежду, что к его второму саммиту с Трампом будет подготовлена хорошая повестка. Вместе с тем в ходе встречи с Помпео Ким Чен Ын дал высокую оценку положительным изменениям в вопросе выполнения совместного заявления двух стран по итогам первой встречи на высшем уровне в Сингапуре. Также он передал благодарность президенту США за его личные усилия по данному направлению.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, США.
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