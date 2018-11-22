На индийском острове племя дикарей убило туриста

Новости мира: Путешественника из США убило племя во время посещения Северного Сентинельского острова в Индии.

Молодой американский путешественник и проповедник был убит представителями изолированного племени на одном из отдаленных индийских островов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление индийской полиции, сделанное в среду

"26-летний американский путешественник и проповедник Джон Аллен Чау был убит на отдаленном индийском острове местным изолированным племенем после того, как нелегально туда проник", - говорится в сообщении.

Как известно, это племя не имеет практически никаких контактов с окружающим миром. Этот остров, который входит в Андаманских и Никобарских островов, является закрытым для туристов. Полиция начала расследование.