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КНДР и Южная Корея теперь соединены общей дорогой

КНДР и Южная Корея теперь соединены общей дорогой
12:02 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости мира: В Южной и Северной Корее впервые появилась общая дорога.

В приграничной зоне Южной и Северной Кореи впервые за 14 лет появилась общая дорога. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

"В четверг минобороны Южной Кореи сообщило о соединении дороги в приграничной зоне с КНДР впервые за 14 лет", - говорится в сообщении. 

Как сообщает AFP, дорога полностью находится в зоне, разделяющей Корейский полуостров на 2 половины – Южную и Северную. Также, указано, что эта дорога будет служить для совместных операций 2019 года по поиску погибших в Корейской войне (1950-1953)

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Реконструкция этой дороги является одним из шагов договоренности между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Муж Чжэ Ином. Отмечается, что были договоренности и о сносе бункеров, изъятия оружия из пограничного города Пханмунджом.

Напоминаем, что Северная Корея взорвала десять своих постов охраны на границе с Южной Кореей в знак смягчения отношений с соседями. Об этом сообщает The Times. Уничтожение постов, которые были расположены на южной стороне демилитаризованной зоны, является частью договоренностей, достигнутых на высшем уровне между лидером КНДР и президентом Южной Кореи. 

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Северная Корея, Южная Корея, Корея, Демилитаризованная зона.
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