В Китае возле школы машина въехала в толпу детей, много погибших

Новости мира: В Китае автомобиль въехала в толпу школьников, в результате чего пятеро детей погибли и 18 получили травмы.

В китайском городе Хулудао автомобиль въехал в толпу детей возле школы. Пять человек погибли, еще 18 - пострадали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на китайский государственный канал CCTV.

"По данным китайских СМИ, пять человек погибли и 18 пострадали, когда автомобиль въехал в детей возле школы в городе на северо-востоке страны", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (06:30 по Киеву – ред.) в городе Хулудао возле школы. Автомобиль Audi врезался в группу учеников начальных классов. Все пострадавшие были госпитализированы.

Согласно видео с камер наблюдения, группа детей переходила улицу перед школой, как вдруг машина выехала на встречную полосу и въехала в детей. По данным канала, водитель был сразу задержан и взят под стражу. Сейчас правоохранители расследуются причины инцидента. Судя по опубликованным фотографиям с места событий, водитель был задержан. Ведется расследование.