В свадебных платьях и кроссовках: в Таиланде прошел забег невест (Видео)

В столице Таиланда Бангкоке состоялся традиционный забег невест, сообщают местные СМИ в субботу, 24 ноября. Для участия в соревнованиях девушки должны быть одеты в свадебные платья и обуты в кроссовки. В течение трехкилометрового забега невест подбадривают их женихи, а также помогают им финишировать. В этом году в соревнованиях принимали участие 300 девушек. Они боролись за несколько призов, в том числе и главный денежный – один миллион бат (около 30 тысяч долларов). Также разыгрывались пара колец с бриллиантами, медовый месяц на Мальдивах и другие призы.