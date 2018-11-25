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Понедельник, 26.11.2018

В свадебных платьях и кроссовках: в Таиланде прошел забег невест (Видео)

В столице Таиланда Бангкоке состоялся традиционный забег невест, сообщают местные СМИ в субботу, 24 ноября. Для участия в соревнованиях девушки должны быть одеты в свадебные платья и обуты в кроссовки. В течение трехкилометрового забега невест подбадривают их женихи, а также помогают им финишировать. В этом году в соревнованиях принимали участие 300 девушек. Они боролись за несколько призов, в том числе и главный денежный – один миллион бат (около 30 тысяч долларов). Также разыгрывались пара колец с бриллиантами, медовый месяц на Мальдивах и другие призы.
korrespondent.net
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Таиланд, Видео, Борьба, Бангкок, Призы, Традиционный забег невест.
14:03 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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