Власти Израиля конфискуют церковные земли в Иорданской долине

Власть Израиля издала приказ о конфискации сотни дунум церковной земли на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает Anadolu.
"Израильская власть во вторник издала приказ о конфискации сотен дунум церковных земель в районе Иорданской долины на оккупированном Западном берегу", - говорится в сообщении.
По словам палестинского чиновника Бишарат, на землях, которые Израиль планирует конфисковать, проживают десятки палестинских семей.
Католическая церковь (восточная ветвь Римско-Католической Церкви), владеющая большинством земель на этой территории, еще не прокомментировала вышеупомянутое постановление о конфискации.
Около 70 000 палестинцев рядом с 9500 еврейскими поселенцами сейчас живут в долине Иордана.
Согласно договору, подписанному в городе Осло в 1993 году, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные секторы.
Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию и отказывается уступать контроль над этими землями в будущем урегулировании с Палестиной.