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Власти Израиля конфискуют церковные земли в Иорданской долине

Власти Израиля конфискуют церковные земли в Иорданской долине
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Израиль собирается конфисковать церковные земли в Иорданской долине.

Власть Израиля издала приказ о конфискации сотни дунум церковной земли на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает Anadolu.

"Израильская власть во вторник издала приказ о конфискации сотен дунум церковных земель в районе Иорданской долины на оккупированном Западном берегу", - говорится в сообщении.

По словам палестинского чиновника Бишарат, на землях, которые Израиль планирует конфисковать, проживают десятки палестинских семей.

Католическая церковь (восточная ветвь Римско-Католической Церкви), владеющая большинством земель на этой территории, еще не прокомментировала вышеупомянутое постановление о конфискации.

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Около 70 000 палестинцев рядом с 9500 еврейскими поселенцами сейчас живут в долине Иордана.

Согласно договору, подписанному в городе Осло в 1993 году, Израиль и Палестина разделили Западный берег реки Иордан на отдельные секторы.

Израиль рассматривает долину Иордана как жизненно важную для своей безопасности территорию и отказывается уступать контроль над этими землями в будущем урегулировании с Палестиной.

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Израиль, Иорданская долина, Церковные земли.
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