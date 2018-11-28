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Среда, 28.11.2018

Альпинист с четвертой попытки покорил неприступную гималайскую вершину (Видео)

Гималайская вершина покорилась экстремалу с четвертой попытки. Альпинисту пришлось бороться с ветром в 80 км в час. Австрийский альпинист Давид Лама поднялся на ранее непокоренную вершину в Гималаях. Об этом сообщает SBS. Гора Лунаг Ри высотой в 6 900 метров ранее была одной из самых высоких и неприступных гор Непала. Она покорилась австрийцу с четвертой попытки. Ранее мужчина уже пытался взойти на нее – дважды с известным американским альпинистом Конрадом Анкером и раз самостоятельно. Каждый раз экстремалу приходилось возвращаться не добравшись до вершины всего 200-300 метров. В этот раз Лама покорил гору самостоятельно, снимая при этом видео своего восхождения. В горах мужчина столкнулся с 30 градусным морозом и мощным ветром до 80 километров в час. Для восхождение на высоту 6,9 км Ламе понадобилось три дня.
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15:21 Сегодня Телеграф
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