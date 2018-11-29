Названа причина крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии

Новости мира: Специалисты после расшифровки "черного ящика" самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии, назвали вероятную причину трагедии.

После расшифровки "черного ящика" самолета авиакомпании Lion Air из Индонезии, потерпевшего крушение в октябре текущего года, специалистами удалось выяснить вероятную причину крушения.

Судя по всему, пилоты старались избежать падения самолета почти с самого момента взлета. Сообщается, что нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета. К сожалению, они в конце концов потеряли контроль и самолет упал в океан со скоростью 450 миль в час.

Расшифрованные данные подтверждают версию, что компьютеризированная система, которая была установлена на самолетах Boeing 737, стала причиной падения самолета, так как передавала неправильную информацию с датчиков на флюзеляже. В ближайшее время будет представлен предварительный отчет о причинах авиакатастрофы.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту самолета в момент крушения находились 189 человек. Все они погибли. По предварительным данным, среди них нет граждан Украины. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. Позже стало известно, что разбившийся в Индонезии Boeing был технически неисправен.