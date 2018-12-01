Из Южной Кореи в КНДР впервые за 10 лет отправился поезд с инспекцией

Новости мира: Планируется, что поездка будет длиться до 17 декабря, в течение которой будет обследовано 1200 километров железнодорожных путей КНДР.

Поезд из Южной Кореи впервые за десять лет отправился в КНДР, чтобы проверить состояние путей в рамках сообщения железнодорожных систем двух стран.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Южнокорейский поезд отправился в Северную Корею в пятницу в 18-дневную совместную инспекцию железных дорог, которую две страны проводят в рамках усилий по модернизации и восстановлению железнодорожных линий через границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, десятки официальных лиц и экспертов из Южной Кореи, которые отправились поездом, обследуют состояние железнодорожных путей.

Планируется, что поездка будет длиться до 17 декабря, в течение которой будет обследовано 1200 километров железнодорожных путей КНДР.

Эта поездка согласована на межкорейском саммите в апреле.

"Проект по сообщению железнодорожных систем направлен на преодоление разобщенности и на открытие нового будущего на Корейском полуострове... После сообщения железнодорожных систем Юг и Север будут вместе процветать, а основа для мира на Корейском полуострове будет укреплена. Поезда также принесут мир и процветание Северо-Восточной Азии и всему миру", - сказал южнокорейский министр по делам объединения Чо Мин Ген, участвующий в этой поездке.