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Армения не выйдет из ОДКБ после назначения россиянина и.о генсека

Армения не выйдет из ОДКБ после назначения россиянина и.о генсека
11:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Армения ни при каких условиях не покинет Организацию Договора о коллективной безопасности.

Давид Тоноян, исполняющий обязанности министра обороны, сделал заявление, что Армения не будет выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

"Я не слышал о такой проблеме, которая могла бы способствовать выхожу Армении из ОДКБ. Нет таких предпосылок ни военно-политических, ни политических, ни стратегических", - сказал Тоноян в субботу журналистам.

И.о министра обороны Армении убежден, что, вопреки разным интересам стран-участников, необходимо сохранить нормальную работу ОДКБ.

"Интересы стран-участников ОДКБ могут отличаться, но интерес сохранения боеспособности, боеготовности, сплоченности организации для Армении является приоритетом", - подчеркнул Д.Тоноян.

Недавно армянский генерал-полковник Юрий Хачатуров досрочно покинул пост генсека ОДКБ, отработав при этом лишь 1,5 года из установленных трех. Исполняющим обязанности генсека ОДКБ стал бывший заместитель представитель из России Валерий Семериков. Хачатурова в июле в ереванском судей арестовали по обвинению в попытке свергнуть конституционный строй в Армении в 2008 году, но после было принято решения отпустить его под залог. Армения в связи с такими событиями надеется назначить генсеком ОДКБ своего представителя.

Недавно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявлял о проблемах в организации, в частности утверждал о плохой работе ОДКБ и отсуствии авторитета Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.

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ОДКБ, Армения, Никол Пашинян, Давид Тоноян.
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