Боец армии КНДР дезертировал через границу в Южную Корею

Военный армии КНДР незаконно пересек демилитаризованную зону и покинул территорию своей страны, сообщают СМИ Южной Кореи.
Беглец из Северной Кореи был задержан правоохранителями Южной Кореи и будет допрошен о деталях его побега. Сообщается, что военнослужащий пересек защищенную границу целым и невредимым.
Этот инцидент произошел на фоне попыток обоих стран снизить напряженность на Корейском полуострове. Комментариев со стороны КНДР пока не поступало.
Напомним, вчера из Южной Кореи в КНДР впервые за 10 лет отправился поезд с инспекцией для проверки железнодорожных путей.