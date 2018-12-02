В Афганистане 37 талибов погибли при подготовке теракта

Новости мира: При подготовке теракта подорвались 37 талибов.

В городе Кандагар на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль, который боевики "Талибана" готовили для проведения теракта.

Как сообщает Anadolu, погибли 37 талибов.

Представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи рассказал, что автомобиль взорвался в учебном лагере талибов в районе Маруф.

По словам Азизи, в результате взрыва также ранено большое число талибов.

Напомним, в ливийской столице Триполи протестующие прибегли к штурму штаб-квартиры президентского Совета ливийского правительства национального примирения.