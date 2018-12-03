Влиятельный командующий Талибана был ликвидирован в Афганистане

Новости мира: В Афганистане уничтожили влиятельного командира талибов.

В провинции Гельманд на юге Афганистана во время совместной операции афганских и американских спецподразделений убили верховного командующего "Талибана" Абдула Манана.

Об этом сообщает Reuters.

"Главарь террористической организации руководил повстанческой группой в провинции Гельманд и был убит вместе с ещё 29 боевиками в результате взрыва авиабомбы в субботу, 30 ноября", - сообщил губернатор провинции Гельманд Ясин Хан.

Его смерть подтвердил представитель боевиков Забиулль Муджахид и американские военные.

Также сообщается, что сейчас афганские войска перешли в наступление с поддержкой США, в частности, посредством точных воздушных ударов, чтобы заставить "Талибан" принять мирные переговоры.

"У них будут проблемы с усилением борьбы, когда их бойцы и лидеры находятся под постоянным нападением. Мирные переговоры - единственное решение", - сказал представитель пресс-службы сил США в Афганистане Дейв Батлер.

Как сообщалось ранее, 2 ноября в Пакистане был убит влиятельный религиозный деятель Сами уль-Хак, известный в СМИ как "отец Талибана".