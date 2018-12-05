В ООН утвердили дату переговоров по мирному урегулированию конфликта в Йемене

Новости мира: Специальный посланник ООН рад объявить о перезапуске мирных переговоров между участниками конфликта в Йемене в Швеции 6 декабря 2018 года.

Офис специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса подтвердил, что переговоры по мирному урегулированию в Йемене стартуют 6 декабря в Швеции.

"Специальный посланник ООН рад объявить о перезапуске мирных переговоров между участниками конфликта в Йемене в Швеции 6 декабря 2018 года", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном твиттере офиса Гриффитса.

Ранее глава делегации хуситов Мухаммед Абдель-Салам писал в твиттере, что они "приложат все усилия, чтобы добиться успеха в переговорах по восстановлению мира и прекращению агрессии".

Делегация вылетела на кувейтском самолете вместе с Гриффитсом. Правительственная делегация Йемена во главе с руководителем МИД Йемена Халедом аль-Ямани должна прибыть в Швецию в среду.