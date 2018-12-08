На Филиппинах продлят военное положение

Новости мира: На юге Филиппин военное положение продлится еще год по просьбе президента страны Родриго Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен продлить военное положение на юге страны еще на год.

Об этом сообщает АР.

"Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год на фоне опасений относительно возможных нападений", - говорится в сообщении.

При этом сторонники демократии опасаются, что такой шаг может ухудшить условия соблюдения прав человека в стране.

Как известно, весной 2017 года Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао после того, как там начались бои между силами безопасности и боевиками террористической организации ИГИЛ