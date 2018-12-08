На Филиппинах продлят военное положение

Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен продлить военное положение на юге страны еще на год.
Об этом сообщает АР.
"Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год на фоне опасений относительно возможных нападений", - говорится в сообщении.
При этом сторонники демократии опасаются, что такой шаг может ухудшить условия соблюдения прав человека в стране.
Как известно, весной 2017 года Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао после того, как там начались бои между силами безопасности и боевиками террористической организации ИГИЛ