В Армении проходят внеочередные парламентские выборы

Новости мира: В Армении сегодня, 9 декабря, проходят внеочередные парламентские выборы, президент Армении Армен Саркисян призвал граждан проголосовать.

Президент Армении Армен Саркисян поздравил граждан республики с внеочередными парламентскими выборами, выразив надежду на обеспечение демократичности процесса.

"Поздравляю всех граждан. Это важнейшее право народа - выбирать, следовательно, праздник. Каждый должен отметить этот праздник, сделав свободный выбор. Надеюсь, что выборы пройдут свободно и демократично", - сказал А.Саркисян журналистам после голосования.

В свою очередь председатель Национального Собрания (парламента) Армении Ара Баблоян заявил, что проголосовал на внеочередных парламентских выборах за безопасность страны.

"Проголосовал за безопасность Армении и Карабаха, за благосостояние нашего народа. Основная цель - обеспечение безопасности. Необходимо также приложить все усилия для развития экономики и развития и укрепления демократии", - сказал А.Баблоян журналистам после голосования.

А.Баблоян является членом возглавляемой Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии.

В Армении 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. В качестве наблюдателей зарегистрированы представители нескольких международных структур.

Руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гачек, говоря об избирательном процессе, отметила: "Нам важно, чтобы выборы были проведены свободно и справедливо. Наша группа из 70 человек с утра проводит мониторинг по всей территории республики.