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В Бангладеш произошли столкновения накануне выборов

В Бангладеш произошли столкновения накануне выборов
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В предверии выборов, в Бангладеш произошло столкновение двух партий, есть погибшие и десятки жертв.

В Бангладеш в результате столкновений, вызванных напряженностью в предверии всеобщих выборов в конце декабря, погибли два человека и еще десятки ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

"Столкновения в Бангладеш привели к гибели двух человек и десяткам раненых", - говорится в сообщении.

Столкновения произошли на фоне возрастающей напряженности, предшествующей всеобщим выборам 30 декабря.

Официальная предвыборная агитация началась в понедельник, 10 декабря.

В Бангладеш произошло столкновение оппозиционеров и полиции, есть пострадавшие

По сообщениям полиции, во вторник члены двух партий (правящей Лиги Арами и Бангладешской националистической партии) столкнулись за пределами Дакки, в результате чего погибли два активиста Лиги.

Полиция в районах Ноахали и Фаридпур сообщила об арестах 45 человек, не исключаются дальнейшие задержания.

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Жертвы, Столкновение, Погибшие, Бангладеш.
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