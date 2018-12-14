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Вишняков: Насилие не прекращается, и это обязывает нас бить в набат

Вишняков: Насилие не прекращается, и это обязывает нас бить в набат
20:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Вишняков осудил серию терактов в Израиле на этой неделе.

Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков выступил 14 декабря с жестким осуждением серии терактов, произошедших в Израиле на этой неделе.

"Насилие не прекращается. И это обязывает нас бить в набат. Удивляет, что мировая общественность фактически безмолвствует в то время, когда боевики ХАМАСа осуществляют травлю ни в чем не повинных граждан. Происходящее в Израиле никого не должно оставить равнодушным", - настаивает Консул.

Боевики уже не гнушаться даже тем, что нападают на беременных женщин. В минувшую среду стало известно о кончине младенца, преждевременно родившегося у израильтянки, получившей ранения девятого декабря. Тогда, недалеко от поселка Офра, палестинцы обстреляли группу израильских граждан. На днях в Иерусалиме вооруженный ножом злоумышленник совершил очередное нападение. Ранения получили двое полицейских – 19-летняя девушка и 21-летний мужчина. Позднее в тот же день на Западном берегу Иордана в результате стрельбы, открытой палестинцем на одном из шоссе, погибли два израильтянина и двое получили ранения, – констатирует Почетный Консул Израиля в своем заявлении, размещенном в Facebook:

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Олег Вишняков обратился к лидерам общественного мнения всех стран с просьбой объединить усилия и сообща на всех возможных площадках и уровнях осудить бандитизм.

"Лидеры террористов должны понять, что их идеи, методы и действия отвратительны. Им должно быть понятно, что они не останутся безнаказанными!", - подчеркнул Вишняков.

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Израиль, Боевики, ХАМАС, Олег Вишняков, Почетный консул Израиля.
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