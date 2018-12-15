Массовое отравление в Индии религиозной пищей, есть жертвы

Новости мира: В Индии во время торжественного религиозного мероприятия в одном из храмов верующие, по предварительной информации, отравились пестицидами.

В индийском в штате Карнатака на юге страны во время религиозного мероприятия в одном из храмов массово отравились люди. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, на торжественной церемонии людей угощали вареным рисом и овощами. Практически сразу после приема пищи люди стали жаловаться на боли в животе и тошноту.

Врачи предполагают, что причиной массового отравления могли стать пестициды, которые были в еде. Это довольно частое явление в данной стране. Но, в полиции версию врачей не спешат подтверждать и ждут результатов экспертизы.

По последним данным жертвами отравления в Индии стали 11 человек, включительно двое детей, еще более 130 находятся в больницах. Состояние восьмерых из них оценивается медиками как критическое. Трое управляющих храма были задержаны правоохранителями.

Напомним, в прошлом месяце юго-восток Индии накрыл мощный циклон "Гаджа", который унес жизни около 35 человек. Циклон пришел в страну со стороны Бенгальского залива, неся сильные ливни и штормовой ветер порывами до 120 км/ч. 80 тысяч местных жителей были эвакуированы, стихия разрушила некоторые дома.