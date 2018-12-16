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ЦИК Армении огласил окончательные результаты внеочередных парламентских выборов

ЦИК Армении огласил окончательные результаты внеочередных парламентских выборов
12:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Центризбирком Армении объявил официальные результаты внеочередных парламентских выборов и назвал партии, которые прошли в новый парламент.

Центризбирком Армении на заседании в воскресенье подвел окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 9 декабря.

Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что в выборах приняли участие 48,63% избирателей или 1 млн 261 тыс. 105 человека. Недействительными признаны 4706 бюллетеня.

По данным ЦИК, возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" набрал 70,42% голосов 884 864 и проходит в новый парламент.

В новый парламент прошли также партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,26% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК. За нее проголосовали 4,70% избирателей или 59 083 человек.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,88%. Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов. На заседании в воскресенье члены ЦИК подписали протокол о результатах выборов. Проходной барьер для партий составлял 5%, для блоков - 7%.

Выборы в Армении: Определены лидеры

Явка на внеочередных парламентских выборах стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. Порог явки на выборах, однако, не предусмотрен. В выборах принимали участие девять партий и два предвыборных блока.

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Партии, Результаты, Никол Пашинян, Внеочередные парламентские выборы, ЦИК Армении.
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