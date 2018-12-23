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На Индонезию обрушилось цунами: есть погибшие и пострадавшие

На Индонезию обрушилось цунами: есть погибшие и пострадавшие
07:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Из-за цунами погибло 20 человек и 165 пострадали.

В ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря, на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате по меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали, двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Отмечается, что данные предоставлены по состоянию на 4:30 воскресенья по местному времени (23:30 субботы, 22 декабря, по Киеву). Не исключается, что число жертв может увеличиться.

"Предварительные данные относительно убытков от цунами в Зондском проливе... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое считаются пропавшими без вести. Разрушены десятки домов. Число жертв может увеличиться", - написал официальный представитель агентства Сутопо Нугрохо в Twitter.

Цунами произошло вечером 22 декабря в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.

По данным спасателей, точная причина возникновения цунами пока неизвестна. Отмечается, что землетрясений, которые могли бы вызвать волну, зафиксировано не было. Возможной причиной цунами BNPB назвало подводный оползень после извержения вулкана Кракатау, пишет НВ.

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Индонезия, Цунами в Индонезии, Ценами, Видео цунами.
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