Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Порошенко: Мир не будет мириться с действиями РФ в оккупированном Крыму
Порошенко: Мир не будет мириться с действиями РФ в оккупированном Крыму
Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте
Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте
Беринчик может сразиться с Ломаченко
Беринчик может сразиться с Ломаченко
Ученые выяснили, что орангутаны умнее восьмилетних детей
Ученые выяснили, что орангутаны умнее восьмилетних детей

Император Японии Акихито отмечает юбилей, 75 тыс. человек пришли его поздравить

Император Японии Акихито отмечает юбилей, 75 тыс. человек пришли его поздравить
13:10 Сегодня Телеграф

Новости мира: Император Японии Акихито в воскресенье, 23 декабря, отмечает 85-летие, свыше 75 тысяч японцев пришли его поздравить, в следующем году он отречется от престола.

Более 75 тысяч японцев пришли к Императорскому дворцу в Токио поздравить императора Акихито, отмечающего свое 85-летие. Об этом сообщает Reuters.

"Более 75 000 человек выразили свое почтение императору Акихито, которому в воскресенье исполнилось 85 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что толпа в 75 490 человек является самой большой из всех, что собирались в честь дня рождения императора за все тридцать лет правления Акихито.

Следует добавить, что это последний день рождения, который Акихито отмечает в качестве императора, так как в следующем году 30 апреля он отречется от престола и передаст его 58-летнему наследному принцу Нарухито.

Напомним, японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина Кеи Мория. Церемония бракосочетания принцессы Аяко и ее избранника Кэя Мориты прошла в храме Мэйдзи в Токио 29 октября 2018 года. Аяко — младшая дочь кузена императора, покойного принца Норихито Такамадо. Роман 28-летней принцессы и 32-летнего сотрудника судоходной компании Nippon Yusen KK начался в декабре 2016 года. Их матери — давние подруги. О помолвке пара объявила летом. Как сообщает WTOL, по закону представительница императорской семьи теряет титул, сочетаясь браком с простолюдином. Тем не менее что Аяко (которая получит от правительства почти миллион долларов компенсации) — не первая принцесса, пожертвовавшая своим статусом ради любви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День рождения, Акихито, Император Японии, 85-летие, 30 лет правления, Отречется от престола, Наследный принц Нарухито.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
03 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
04 Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
05 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019
Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь