Император Японии Акихито отмечает юбилей, 75 тыс. человек пришли его поздравить

Новости мира: Император Японии Акихито в воскресенье, 23 декабря, отмечает 85-летие, свыше 75 тысяч японцев пришли его поздравить, в следующем году он отречется от престола.

Более 75 тысяч японцев пришли к Императорскому дворцу в Токио поздравить императора Акихито, отмечающего свое 85-летие. Об этом сообщает Reuters.

"Более 75 000 человек выразили свое почтение императору Акихито, которому в воскресенье исполнилось 85 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что толпа в 75 490 человек является самой большой из всех, что собирались в честь дня рождения императора за все тридцать лет правления Акихито.

Следует добавить, что это последний день рождения, который Акихито отмечает в качестве императора, так как в следующем году 30 апреля он отречется от престола и передаст его 58-летнему наследному принцу Нарухито.

Напомним, японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина Кеи Мория. Церемония бракосочетания принцессы Аяко и ее избранника Кэя Мориты прошла в храме Мэйдзи в Токио 29 октября 2018 года. Аяко — младшая дочь кузена императора, покойного принца Норихито Такамадо. Роман 28-летней принцессы и 32-летнего сотрудника судоходной компании Nippon Yusen KK начался в декабре 2016 года. Их матери — давние подруги. О помолвке пара объявила летом. Как сообщает WTOL, по закону представительница императорской семьи теряет титул, сочетаясь браком с простолюдином. Тем не менее что Аяко (которая получит от правительства почти миллион долларов компенсации) — не первая принцесса, пожертвовавшая своим статусом ради любви.