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Жителей Кыргызстана будут штрафовать за плевки на улицах

Жителей Кыргызстана будут штрафовать за плевки на улицах
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Кыргызстане ввели штраф за плевки на улицах.

В Кыргызстане ввели новую норму в Кодекс о правонарушениях, согласно которой за плевки на улицах нарушителям грозит штраф 5,5 тысяч сомов ($78,8).

Об этом сообщает Настоящее время.

Проект Түкүрбө - "Не плевать" еще в 2016 году был направлен на то, чтобы приучить кыргызстанцев не плевать на улицах. В стране сложилось целое соответствующее движение, которое поддержало правительство, в частности, Министерство культуры.

С 2019 года жителям Кыргызстана также нельзя будет выбрасывать и сжигать производственный мусор, а также листья деревьев: за это им грозит штраф четвертой категории в размере 7,5 тысяч сомов ($107,4).

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Штраф, Кыргызстан, Плевки на улице.
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