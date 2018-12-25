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В Таиланде легализировали марихуану

В Таиланде легализировали марихуану
12:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Таиланд легализировал использование, импорт и экспорт медицинской марихуаны.

Национальная законодательная ассамблея Таиланда во вторник разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Как сообщает агентство Bloomberg, Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.

Государственные ведомства, фармацевтические организации, медицинские и сельскохозяйственные институты, а также транспортные компании (включая международные) должны обратиться за разрешениями в министерство здравоохранения Таиланда.

Совет по контролю за обращением наркотических средств выделит территории, на которых будет разрешено выращивание конопли для производства медицинской марихуаны.

На фоне волны легализации по всему миру крупные компании ищут возможности снижения себестоимости производства каннабиса. В силу мягкого климата и низкой стоимости труда Таиланд считается одним из наиболее благоприятных мест для выращивания и экспорта конопли. По оценкам Zion, к 2024 году мировой рынок марихуаны вырастет до $62,9 млрд.

Напомним, власти Греции в понедельник выдали частным компаниям первые лицензии на выращивание марихуаны для последующей продажи в медицинских целях. А в Канаде 17 октября вступил в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях.

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Таиланд, Марихуана, Легализация марихуаны.
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