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В Китае мужчина угнал автобус и задавил пять человек

В Китае мужчина угнал автобус и задавил пять человек
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Китае вооруженный ножом мужчина угнал автобус и направил его в толпу.

На юго-востоке Китая нападавший с ножом в ходе попытки угнать автобус убил 5 человек и ранил еще 21.

Происшествие произошло в в городе Лунъянь (восточная китайская провинция Фуцзянь) во вторник, 25 декабря. Человек с ножом напал на один из маршрутов общественного транспорта и захватил его. При попытке угона транспортного средства автобус влетел в толпу людей.

В результате происшествия пять человек погибли, 21 – получили ранения.

"По данным правоохранительных органов, нападавший уже задержан. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие", – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник вечером 10 декабря в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt) открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у одного человека констатировали смерть мозга.

После трагедии, во Франции ввели наивысший уровень террористической угрозы. К поиску злоумышленника были привлечены более 400 полицейских, жандармов и антитеррористические военные подразделения. Подозреваемого также искали в Германии, так как существовала версия, что он мог туда сбежать. Ранее, генеральный прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что мужчина, во время нападения на людей в Страсбурге кричал "Аллах Акбар".

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Китай, Полиция, Нападение, Лунъянь.
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