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Новый мост в Индии усилит оборону на границе с Китаем (Фото)

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Новый мост в Индии усилит оборону на границе с Китаем (Фото)
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Индия открыла новый железнодорожный мост для укрепления обороны границы с Китаем.

Самый длинный в Индии дорожно-железнодорожный мост призван укрепить оборону государства на границе с Китаем.

Об этом сообщает The Straits Times.

"Индия во вторник открыла самый длинный в стране железнодорожный мост в бедном северо-восточном штате в рамках усилий, направленных на повышение обороноспособности на уязвимой границе с Китаем", говорится в сообщении.

Этот мост, построенный недалеко от города Дибругарх, позволит военным ускорить доставку сил в соседний район Аруначал-Прадеш, который граничит с КНР.

С открытием моста железнодорожная поездка из Дибругарха в столицу Аруначал-Прадеш, Итанагар сокращается на 750 километров.

Индия потеряла территорию Аруначал-Прадеш в 1962 году после войны с КНР.

Мост был построен, чтобы выдержать вес тяжелых индийских боевых танков и чтобы боевые самолеты могли приземляться на него.

Индия ранее, в 2017 году открыла подобный мост длиной 9,1 километра, чтобы соединить город Ассам и Аруначал-Прадеш, а также с целью повышения обороноспособности государства.

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Индия, Китай, КНР, Мост.
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