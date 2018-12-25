В Индонезии столкнулись с нехваткой чистой воды и медикаментов

Новости мира: После разрушительного цунами в Индонезии не хватает питьевой воды и лекарств.

Индонезия оказалась под угрозой окончания запасов медицинских средств и чистой воды вследствие разрушительного цунами на индонезийском побережье Зондского пролива.

Об этом информирует The Telegraph.

"Сотрудники благотворительных организаций пытаются не дать закончиться запасам медицинских средств и чистой воды в результате цунами в Индонезии, в результате которого погибли по меньшей мере 429 человек", - говорится в сообщении.

Врачи, работающие на месте трагедии, отмечают, что многие дети страдают от лихорадки и головных болей, им не хватает воды. Дети страдают от обезвоживания организма.

Спасатели работают в атмосфере страха из-за того, что извержение вулканов может вызвать еще одно цунами. Как сообщалось, в ночь с 22 на 23 декабря на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами, унесшее жизни сотен людей.