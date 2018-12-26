Япония восстановит промышленную добычу китов

Новости мира: Япония анонсировала решение о возобновлении коммерческой добычи китов.

Правительство Японии приняло решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы восстановить их коммерческую добычу. Соответствующее постановление было утверждено на заседании кабинета министров во вторник, сообщает информационное агентство Kyodo, передает УНН.

Уведомить комиссию о выходе Токио обязан до 1 января, и в этом случае Япония официально покинет организацию 30 июня 2019 года.

По данным Kyodo, Япония больше не будет заниматься промыслом китов в водах Антарктики, где есть опасность конфликта со странами региона, а станет вести его только в своей эксклюзивной экономической зоне. В настоящее время у Антарктиды находится японская флотилия из пяти специализированных судов, которая намерена добыть более 330 китов.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. В то же время его потребление резко упало. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тысяч т китового мяса. Его потребление упало до 5 тысяч т в год.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить его китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.