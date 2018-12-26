Южная Корея и КНДР проводят церемонию соединения дорог

Новости мира: В КНДР продолжается символическая церемония объединения дорог с Южной Кореей.

Церемония в честь начала работ по соединению и железнодорожных и автомобильных дорог Республики Корея и КНДР проходит в среду на северокорейской железнодорожной станции Пханмун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.

По его данным, церемония началась в 10:00 по местному времени (03:00 по Киеву). В мероприятии принимают участие около 200 человек — по сто от Севера и от Юга, а также представители России, Китая и Монголии.

Южнокорейские представители прибыли в КНДР часом ранее из Сеула на специально арендованном поезде из девяти вагонов. Делегацию возглавляют министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми, министр объединения Чо Мён Гён, в ее состав также входят представители политических парий и ведомств, имеющих отношение к межкорейским отношениям.

Со стороны КНДР в мероприятии участвовуют председатель Комитета по мирному объединению Родины Ли Сон Гвон, глава Народного комитета экономического сотрудничества Пак Кан Су, замминистра железнодорожного транспорта Ким Юн Хёк, замминистра земли и охраны природных ресурсов Пак Хо Ён, председатель Народного комитета города Кэсона Чхве Бён Рёль.

Сеул выделил на проведение этого мероприятия 700 млн вон (618 тысяч долларов США). Основную долю расходов составляет доставка участников к месту события, строительство сцены, закупка аудиотехники и т. п. Организаторы подчеркивают, что церемония является символическим мероприятием, а не началом реальных работ над проектом соединения дорог.