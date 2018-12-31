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Президентские выборы в Афганистане перенесли на июль

Президентские выборы в Афганистане перенесли на июль
04:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Афганистане перенесли президентские выборы

Избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе назначенных на апрель 2019 президентских выборов на 20 июля. О решении комиссии сообщил руководитель органа Абдул Бади Саяд, информирует агентство DW, передает УНН.

О переносе голосования избирательная комиссия предупреждала ранее учитывая проблемы, которые возникли во время праламентских выборов в октябре этого года. Речь идет о "значительных организационных проблемах", из-за которых до сих пор нет окончательного результата выборов в парламент.

В июле афганцы будут выбирать не только президента. Вместе с главой государства переизбираться также и народные представительства на провинциальном и районном уровне.

Решение перенести во времени проведения выборов пришлось на период значительной активизации боевиков радикального движения "Талибан", который ведет вооруженную борьбу против нынешнего афганского правительства.

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Афганистан, Выборы, Талибан, Абдул Бади Саяд.
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