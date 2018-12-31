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Понедельник, 31.12.2018
Талибан готов говорить с США, но не с правительством Афганистана
Талибан готов говорить с США, но не с правительством Афганистана
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Талибан готов говорить с США, но не с правительством Афганистана

Талибан готов говорить с США, но не с правительством Афганистана
06:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Талибан согласен на переговоры со США, но не с Афганистаном.

Представители террористической организации "Талибан" заявили, что будут вести переговоры с США в январе в Саудовской Аравии, однако переговоры с официальным правительством в Кабуле не будут вестись.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство афганского движения.

"Мы встретимся с представителями США в Саудовской Аравии в январе следующего года и проведем наши переговоры, которые остались незавершенными в Абу-Даби. Однако, мы дали четко понять всем заинтересованным сторонам, что не будем вести переговоры с афганским правительством", - заявил представитель руководящего совета "Талибана".

Представитель афганского движения Забиулла Муджахид также сообщил об отказе вести переговоры с поддерживаемым Западом официальным правительством Афганистана.

Боевики "Талибана" настаивают на первоочередном достижении соглашения по мирному урегулированию в Афганистане с США, которых они считают главной силой в стране, а не поддерживаемое Вашингтоном правительство.

Ранее в декабре делегация "Талибана" провела переговоры с официальными представителями США в ОАЭ в рамках усилий по прекращению войны в Афганистане. Делегация официального Кабула присутствовала во время переговоров в Абу-Даби, однако формат их участия не предусматривал диалог с делегацией "Талибана". Представители Кабула также выразили намерение направить своих представителей на переговоры в Саудовской Аравии в январе.

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Все по теме:

США, Афганистан, Талибан, Забиулла Муджахид.
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