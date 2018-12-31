Лидер КНДР хочет новых переговоров с Южной Кореей

Новости мира: Ким Чен Ын призвал к новым переговорам с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье отправил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором призвал к новым двусторонним мирным переговорам в 2019 году ради "мира и процветания" и ядерного разоружения Корейского полуострова.

Об этом сообщает DW со ссылкой на АР.

В аппарате президента Южной Кореи заявили, что Ким Чен Ын в письме также выразил сожаление, что не смог осуществить визит в Сеул в декабре этого года.

"Мун Чжэ Ин сообщил, что лидер КНДР выразил в письме настойчивое желание воплотить в жизнь договоренности, которые удалось достичь в ходе ряда встреч в течение последнего года", - говорится в сообщении.

"Впереди все еще остается много сложностей. Однако, наши сердца станут более открытыми, если мы приложим к этому много усилий", - написал президент Южной Кореи и добавил, что в Сеуле, как и раньше, будут рады предстоящему визиту лидера КНДР.