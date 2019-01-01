Скачать
Вторник, 01.01.2019
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Челси объявил о рекордной прибыли
Челси объявил о рекордной прибыли
Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу
Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу

В Японии обнаружили залежи редкоземельных металлов, которых хватит миру на сотни лет

В Японии обнаружили залежи редкоземельных металлов, которых хватит миру на сотни лет
05:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости мира: Япония открыла самое большое в истории месторождение редкоземельных металлов.

Геологи обнаружили огромное месторождение редкоземельных минералов у побережья Японии. Согласно предварительным расчетам, в нем находится не менее 16 млн т ценных металлов, пишет ScienceAlert.

Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Редкоземельные элементы проявляют между собой большое сходство химических и некоторых физических свойств, что объясняется почти одинаковым строением наружных электронных уровней их атомов. Они используются во многих электронных устройствах, начиная с аккумуляторов для смартфонов, заканчивая платами для электромобилей.

Элементов из группы редкоземельных металлов довольно много в различных слоях земной коры, но обычно они очень рассеяны. В настоящее время есть несколько экономических зон, где сгруппированы несколько редкоземельных металлов, но почти все их них находятся в Китае.

В новом месторождении у острова Минамитори в 1 850 км от Токио находятся залежи практически всех редкоземельных металлов. Иттрия в нем хватит для удовлетворения мирового спроса на 780 лет, диспрозия на 730 лет, европия на 620 лет, а тербия на 420 лет.

Сейчас специалисты из Японии прорабатывают планы дальнейшей добычи редкоземельных металлов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Геологи, Залежи металлов, Редкоземельные металлы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
03 Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)
04 Украина встретила Новый 2019-ый год
05 Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь