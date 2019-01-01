В Японии обнаружили залежи редкоземельных металлов, которых хватит миру на сотни лет

Новости мира: Япония открыла самое большое в истории месторождение редкоземельных металлов.

Геологи обнаружили огромное месторождение редкоземельных минералов у побережья Японии. Согласно предварительным расчетам, в нем находится не менее 16 млн т ценных металлов, пишет ScienceAlert.

Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Редкоземельные элементы проявляют между собой большое сходство химических и некоторых физических свойств, что объясняется почти одинаковым строением наружных электронных уровней их атомов. Они используются во многих электронных устройствах, начиная с аккумуляторов для смартфонов, заканчивая платами для электромобилей.

Элементов из группы редкоземельных металлов довольно много в различных слоях земной коры, но обычно они очень рассеяны. В настоящее время есть несколько экономических зон, где сгруппированы несколько редкоземельных металлов, но почти все их них находятся в Китае.

В новом месторождении у острова Минамитори в 1 850 км от Токио находятся залежи практически всех редкоземельных металлов. Иттрия в нем хватит для удовлетворения мирового спроса на 780 лет, диспрозия на 730 лет, европия на 620 лет, а тербия на 420 лет.

Сейчас специалисты из Японии прорабатывают планы дальнейшей добычи редкоземельных металлов.