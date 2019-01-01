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Ким Чен Ын готов снова встретиться с Трампом

Ким Чен Ын готов снова встретиться с Трампом
12:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Ким Чен Ын хочет встретиться с Дональдом Трампом, но советует не испытывать терпение Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о надежде на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег Вашингтон не давить на Пхеньян санкциями.

Об этом сообщает AP со ссылкой на новогоднюю речь Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время, чтобы это дало результат, "который будет приветствовать международное сообщество". Однако, по его словам, Северная Корея будет вынуждена избрать иной путь, если США "продолжат нарушать свои обещания и испытывать терпение наших людей в одностороннем порядке требуя от нас конкретных шагов, не убирая при этом санкции и давление". 

Лидер КНДР также настаивает на том, что США должны придерживаться своего решения приостановить учения с Южной Кореей.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в январе или феврале.

Ким Чен Ын назвал один из главных приоритетов внешней политики КНДР в 2019 году

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел беспрецедентный саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в июне. Ким обязался до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с Трампом. Однако с того времени США обвиняли КНДР в недостаточной работе над процессом денуклеаризации.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году, после чего столкнулся с международными санкциями. США также вводят ограничения против российских компаний и лиц, ведущих запрещенное санкциями сотрудничество с КНДР.

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Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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