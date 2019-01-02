Оползень в Индонезии унес жизни 15-ти человек

Новости мира: Оползень убил 15 человек в индонезийской деревне.

Спасатели обнаружили еще 6 тел под тоннами грязи, которой завалил деревню на индонезийском острове Ява сошедший с холмов оползень. В результате общее число жертв стихийного катаклизма достигло 15.

Оползень похоронил под слоем грязи 30 домов в деревне Сирнаресми в районе Сукабуми в провинции Западная Ява. Шестьдесят человек, потерявших свои дома, перемещены во временные убежища.

Власти пытаются привезти в пострадавшую деревню тракторы и другое оборудование, так как дороги размыты ливнями. Сотни полицейских, военных и местных жителей раскапывают завалы голыми руками, лопатами и мотыгами под ливнем.

Шесть последних жертв оползня были обнаружены под слоем грязи толщиной четыре метра при помощи двух экскаваторов. Спасатели также извлекли из-под завалов четырех раненых. Двадцать жителей деревни числятся пропавшими без вести.

Сезонные дожди и приливы стали причиной десятков оползней и масштабного наводнения на большей части Индонезии, цепи из 17 000 островов.