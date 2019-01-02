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Абэ пообещал не выселять россиян с Курил после возможной передачи островов

Абэ пообещал не выселять россиян с Курил после возможной передачи островов
05:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил.

Передача Курильских островов Японии должна проходить так, чтобы с ней согласились россияне, проживающие на этой территории. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи", информирует УНН.

"Это (возможная передача островов Японии) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий) к Японии", — объяснил Абэ журналистам. Политик подчеркнул, что переговоры с Россией изначально не идут с позиции "уходите отсюда" и будут учитывать позицию россиян.

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов. "Поскольку мы находимся на переломном этапе, мы будем настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем Японии", — сказал премьер-министр.

В конце декабря Абэ заявлял, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным, посвященную заключению мирного договора, в следующем месяце. По данным источников Mainichi в японском правительстве, встреча лидеров стран может пройти 21 января.

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Япония, Россия, Курильские острова, Синдзо Абэ.
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