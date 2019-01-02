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"Мы все из одной семьи": Си Цзиньпин призвал к объединению с Тайванем

&quot;Мы все из одной семьи&quot;: Си Цзиньпин призвал к объединению с Тайванем
06:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Глава Китая призвал к принципу "мирного воссоединения" с Тайванем.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал в среду к воссоединению и развитию мирных отношений между материковым Китаем и Тайванем. Об этом он заявил на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам", информирует УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Принципы мирного воссоединения и политика "одного Китая" являются лучшим подходом к национальному воссоединению", — сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство.

"Мы все из одной семьи. Вопросы пересечения (Тайваньского) пролива являются внутренними делами и, естественно, должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций между нами", — подчеркнул глава КНР.

По его словам, "мирное решение Тайваньского вопроса — это верный путь к поддержанию стабильности и мира в регионе, а также поощрению всеобщего развития в интересах соотечественников". "Мирное взаимодействие должно продвигаться вперед и поддерживаться обеими сторонами", — резюмировал Си Цзиньпин.

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Китай, Тайвань, Си Цзиньпин.
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