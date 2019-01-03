В Китае спустя 30 лет казнили жестокого убийцу и насильника

Новости мира: В Китае казнили 54-летнего Гао Ченгйонга, которого за жестокое убийство 11 женщин прозвали китайским "Джеком Потрошителем".

В Китае казнили 54-летнего Гао Ченгйонга, которого прозвали китайским "Джеком Потрошителем" за убийство 11 женщин. По сообщению иностранных СМИ, его судили за ограбление, изнасилование и убийство более 10 женщин.

В СМИ сообщается, что китайца сравнили с жестоким убийцей, который бродил по Уайтчепелу в конце 1880-х годов, так как он перерезал своим жертвам горло похожим способом.

По информации китайских СМИ, он выбирал молодых женщин, одетых в красное, и следовал за ними домой. Ченгйонга совершал свои жуткие преступления в период с 1988 по 2002 год в провинции Ганьсу и соседнем регионе Внутренней Монголии. У некоторых женщин, на которых напал Гао, были удалены репродуктивные органы, а у трех жертв отсутствовали внутренние органы. Сообщается, что его самой молодой жертве было всего восемь лет.

Полиция производила поиск жестокого убийцы в течение 28 лет и в 2016 году им удалось его поймать благодаря анализу ДНК родственника, проходившего по мелкому преступлению. Найдя сходство с ДНК Гао, они также проверили его и получили совпадение. Он был приговорен к смертной казни в марте прошлого года. Верховный суд Китая одобрил казнь, после чего приговор был введен в исполнение.