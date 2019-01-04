Huawei наказал двух сотрудников за использование iPhone

Новости мира: Huawei понизил в должности сотрудников за новогодние поздравление с iPhone.

Китайский производитель мобильных телефонов Huawei наказал двух сотрудников, которые от имени компании с iPhone прислали новогодние поздравления в Twitter.

Об этом сообщает Reuters.

"Huawei наказал двух сотрудников, которые с официального аккаунта компании в Twitter через iPhone прислали новогодние поздравления", - говорится в сообщении.

Их понизили в должности и сократили им зарплату на 720 долларов США.

Как сообщает Reuters, в своем сообщении компания пожелала подписчикам "Счастливого 2019 года". Однако из сообщения было видно, что текст отправлен с iPhone.

Отмечается, что твит вскоре после публикации был удален. Однако некоторые пользователи уже успели сделать скриншоты и распространили их в соцсетях.

В Huawei объяснили, что инцидент произошел, потому что в аутсорсинговой компании, управляющей сетями китайского производителя мобильных телефонов, стационарный компьютер имел "проблемы с VPN". Тогда было принято решение отправить сообщение в Twitter с iPhone, чтобы успеть до полуночи.

Проинформировано, что соцсети вроде Twitter заблокированы в Китае, и поэтому пользователи должны использовать VPN для отправки сообщений.