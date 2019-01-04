Скачать
Пятница, 04.01.2019
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Совет международных экспертов усомнился в 8 кандидатах в ВАКС
Вселенский патриарх призвал православных патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Варфоломей призвал патриархов поддержать автокефалию ПЦУ
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества
Рождественский Сочельник: что нельзя делать накануне Рождества

Huawei наказал двух сотрудников за использование iPhone

Huawei наказал двух сотрудников за использование iPhone
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Huawei понизил в должности сотрудников за новогодние поздравление с iPhone.

Китайский производитель мобильных телефонов Huawei наказал двух сотрудников, которые от имени компании с iPhone прислали новогодние поздравления в Twitter.

Об этом сообщает Reuters.

"Huawei наказал двух сотрудников, которые с официального аккаунта компании в Twitter через iPhone прислали новогодние поздравления", - говорится в сообщении.

Их понизили в должности и сократили им зарплату на 720 долларов США.

Как сообщает Reuters, в своем сообщении компания пожелала подписчикам "Счастливого 2019 года". Однако из сообщения было видно, что текст отправлен с iPhone.

Отмечается, что твит вскоре после публикации был удален. Однако некоторые пользователи уже успели сделать скриншоты и распространили их в соцсетях.

В Huawei объяснили, что инцидент произошел, потому что в аутсорсинговой компании, управляющей сетями китайского производителя мобильных телефонов, стационарный компьютер имел "проблемы с VPN". Тогда было принято решение отправить сообщение в Twitter с iPhone, чтобы успеть до полуночи.

Проинформировано, что соцсети вроде Twitter заблокированы в Китае, и поэтому пользователи должны использовать VPN для отправки сообщений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, iPhone, Huawei, Новогоднее поздравление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
03 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
04 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
05 Рождество 2019 - что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи
Святвечер-2019: Традиционные рецепты богатой кутьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь