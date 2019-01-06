Тенденция рискует стать необратимой: В Китае начало сокращаться население

Новости мира: Население Китая в 2018 году начало сокращаться.

Население Китая в 2018 году сократилось на 1,27 миллиона человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня.

Ученые подсчитали, что число родившихся в стране в прошлом году детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с позапрошлым годом. За всю новейшую историю Китая (с 1949 года) это один из худших показателей, меньше 15 миллионов человек родилось только во время эпидемии голода и стихийных бедствий в 1960 и 1961 годах.

По мнению исследователей, эта тенденция может стать необратимой. Женщин детородного возраста в Китае намного меньше, чем мужчин, к тому же многие семьи отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицинскую помощь и образование.

На протяжении десятилетий Китай остается государством с самой большой численностью населения в мире. В 1970-х годах власти страны ввели политику "одна семья – один ребенок", штрафуя семьи, решившиеся завести больше детей. В январе 2016 года этот закон был отменен, а число допустимых для любой семьи детей увеличено до двух.