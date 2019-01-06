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Абэ считает, что заключение мирного договора Японии с РФ будет выгодно и США

Абэ считает, что заключение мирного договора Японии с РФ будет выгодно и США
05:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Премьер Японии считает договор с РФ выгодным и для США.

Подписание мирного договора между Японией и Россией положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет выгодно и Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK, передает УНН.

"Японо-американский договор о безопасности является основой гарантий международной безопасности для Японии. Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", — сказал он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать влияние двусторонних обязательств Токио и Вашингтона на российско-японские переговоры по мирному договору.

"Сейчас дела обстоят так, что на четырех островах живут россияне. Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (той или иной части Курильских островов к Японии). Поэтому наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран", — подчеркнул премьер.

Глава японского правительства также напомнил, что 14 января в Москве состоятся переговоры глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится в РФ на встречу с президентом Владимиром Путиным.

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США, Япония, Россия, Синдзо Абэ, Мирный договор.
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