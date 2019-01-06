В Таиланде перевернулся туристический автобус: 6 погибших, около 50 пострадавших

Новости мира: Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде.

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, сообщает Bangkok Post. В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали, передает УНН.

По данным издания, авария произошла 6 января в 03:20 по местному времени (22:20 по Киеву), когда автобус направлялся в Бангкок из района Паном Прай. Как показало расследование полиции, автобус туристической компании Prayad перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

В результате погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Раненых доставили в ближайшие больницы. Водитель мог оказаться среди госпитализированных, полиция разыскивает его для допроса.