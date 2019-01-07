"Неуместное" содержание: В Китае из продажи изъяли более 80 научных журналов

Новости мира: В Китае запретили более 80 британских научных журналов.

Британский академический издатель исключил более 80 журналов из своих предложений в Китае по запросу правительства, в том числе Asian Studies Review, содержание которого было признано властями "неуместным", сообщает Reuters.

Это последние журналы, распространение которых должно быть ограничено, поскольку китайские импортеры иностранных публикаций в прошлом году заявили властям, что они должны подтвердить, что продукция является законной. До этого китайские власти также запретили распространение журнала Asian Studies Review, публикуемого Ассоциацией азиатских исследований Австралии.

Представители китайских властей сказали издателю удалить его журнал из пакета, предложенного библиотекам, потому что "часть его содержимого считается неприемлемым для правительства", говорится в заявлении ассоциации. По словам издателей, власти считают нежелательными шесть статей, однако издатель отказался назвать эти статьи, поскольку они были "коммерчески чувствительными".

"В последнее время правительство Китая инициировало широкую цензуру научных публикаций, что привело к запрету распространения некоторых журналов", - сказали в ассоциации.

С сентября 83 журнала были исключены из пакета "Искусство, гуманитарные и социальные науки", продаваемого библиотекам в Китае по запросу импортеров, говорится в заявлении британского издательства. Однако названия исключенных журналов так и не были названы.

"Мы всегда считали, что каждый должен иметь возможность получать статьи об исследованиях, которые мы публикуем, через их обычные пути доставки", - сказал издатель, добавив, что он не бросает попыток уладить ситуацию и вернуть журналы обратно в пакет.

Вопрос о цензуре вспыхнул в августе 2017 года, когда британское издательство Cambridge University Press (CUP) закрыло онлайн-доступ к сотням научных статей в Китае после давления со стороны властей.